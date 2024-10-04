川崎鶴見臨港バスや東芝などが、超急速充電EVバスの実証事業に向け、検討を進めます。約10分で充電可能川崎鶴見臨港バスと東芝、Drive Electro Technologyは2024年10月2日、パンタグラフを用いた超急速充電EVバスの実証事業に向け、共同検討を行うことで合意したと発表しました。SCiBTM搭載バスとパンタグラフ式充電器導入のイメージ（画像：東芝）。川崎鶴見臨港バスが現在運行しているディーゼルバスをEVバスに改造し、バス