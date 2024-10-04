俳優の高良健吾（36）と歌手の田原俊彦（63）の長女でタレントの田原可南子（30）が4日、所属事務所を通じて結婚を発表した。あわせて田原の第1子妊娠も報告した。高良は熊本県出身。同県の人気ご当地キャラクターくまモンはこの日、結婚発表を受けてX（旧ツイッター）で2人を祝福した。「熊本県出身の俳優高良健吾さんから、幸せな報告が届いたモーン☆」と投稿。「いつも熊本のことを想ってくださっている高良さん、田原