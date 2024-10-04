女優の岡本夏美（26）が4日に自身のインスタグラムを更新。女優の橋本環奈（25）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でのオフショットを公開した。岡本は同作で「博多ギャル連合」（ハギャレン）のメンバー・田中鈴音こと“スズリン”役を演じている。4日に放送された第5話では橋本演じる主人公・米田結（よねだ・ゆい）と友達になり、一緒にプリクラを撮る…という展開