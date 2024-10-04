ＡＮＡホールディングスは４日、ＶＲ（仮想現実）技術を活用して駐機エリアなどでの業務（グランドハンドリング）の訓練ができる装置を羽田空港で導入した。訓練期間を４割ほど短縮できるという。今後、全国の空港で導入する。ハンドルを操作しながら、車両で航空機を後ろに押し出す作業などの訓練ができる。こうした作業の習熟には１００回以上訓練することが多いが、空港での訓練に割ける人員や時間は限られるため、ＶＲを活