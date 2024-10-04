自民党の派閥裏金事件を巡り党員資格停止6カ月の処分を受けた旧安倍派事務総長の高木毅元国対委員長が4日付で、処分期間を終え、党員資格が復活した。衛藤征士郎元衆院副議長ら同派8人の党役職停止期間も同日付で終了した。旧安倍派は長年パーティー券販売ノルマの超過利益を議員に還流し、組織的な裏金づくりを行っていた。同派事務総長経験者の高木氏は、資金還流を止められなかった責任を問われた。党役職停止期間を終え