◇プロ野球セ・リーグ中日-DeNA(4日、バンテリンドーム)両チームのスタメンが発表されました。現在5位ヤクルトとゲーム差なしの6位中日。3年連続の最下位阻止へ、最後の3連戦の初戦を梅津晃大投手に託しています。前回登板は巨人戦で6回途中2失点の投球。7月6日以来の勝利を目指します。タイトル争いでは、2年目24歳右腕の松山晋也投手に注目。今季は58試合に登板して、2勝3敗、40ホールド、防御率1.33の成績。42ホールドポイン