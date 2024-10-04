ラトビア共和国出身のインディーロックバンド Carnival Youthが、初来日公演を10月6日より開催する。 （関連：ONE OK ROCKが海外スタジアム公演完遂で示した圧倒的な強さ“挑戦”は新たなフェーズへ――台湾公演独占ルポ） Carnival Youthは、ラトビア共和国のリガで2011年に結成された4人組インディーバンド。高揚感溢れるメロディ、ポジティブなエネルギー、ドリーミ&#125