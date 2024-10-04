日本サッカー協会（JFA）は4日、10月26日（土）の「MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024」韓国女子代表戦に臨む、なでしこジャパン（日本女子代表）のチームスタッフが決定したと発表した。なでしこジャパンは今夏のパリ五輪後に池田太監督が退任。次の大きな目標となる2027年の女子ワールドカップがしばらく先であることから、次の監督人事は時間をかけて進められている。そのため、今回の韓国戦では、元なでしこジャパン監督で現在はJFA