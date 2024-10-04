あえて過疎地に出店。コンビニエンスストアローソン」の狙いとは。大阪市内から車で約３時間、和歌山県田辺市龍神村。山間の道を抜けたところにある人口約２６００人の小さな村です。１０月４日午前１０時前、龍神村初のコンビニ「ローソン」がオープンすると、開店を待ちわびた人たちが次々と店に流れ込みます。開業した「ローソン龍神村西店」の面積は通常のコンビニ店舗の約１．４倍。品ぞろえも、ちょっと違います。