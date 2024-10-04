アイリスオーヤマは10月4日、充電式スティッククリーナー「MagiCaleena（マジカリーナ）」シリーズの新製品「ゴミ回収ドック付き充電式サイクロンスティッククリーナー」を発表した。最大90日間ゴミ捨てが不要で使える。価格はオープンで、公式通販サイト「アイリスプラザ」での価格は43,780円。11月上旬より発売する。最大90日間ゴミ捨てが不要で使える充電式スティッククリーナー「ゴミ回収ドック付き充電式サイクロンスティック