FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月4日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「大感謝セール」を開始した。10月11日15時まで。同社31周年の感謝セールとして、人気のCPU＆GPUを搭載したゲーミングパソコン全18機種を特価で用意する。FRONTIERが31周年で期間限定「大感謝セール」いちおしは、Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 4070 Ti SUPERを搭載し高解像度でゲームを快適に楽