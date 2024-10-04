◆パ・リーグ楽天―西武＝雨天中止＝（４日・楽天モバイル）楽天は４日、楽天―西武戦（楽天モバイル）が雨天中止になったと発表した。振替試合は９日に行われる。午後５時４０分に場内アナウンスで中止が発表された瞬間、一部のエリアからはブーイングが起こった。