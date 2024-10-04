日本製鉄による鉄鋼大手USスチールの買収について、アメリカの上院議員が「USスチールのCEOが買収完了後に100億円を超える高額な報酬を受け取る可能性がある」と批判する書簡を、USスチールに送ったことがわかりました。与党・民主党のウォーレン上院議員とブラウン上院議員は3日、日本製鉄によるUSスチールの買収が成立した場合、USスチールのブリットCEOが7200万ドル＝日本円でおよそ105億円の報酬を受け取る可能性があると批判