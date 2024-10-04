俳優小出恵介（40）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。自身の母校、慶大の先輩にあたる自民党の石破茂氏の第102代首相就任を祝福した。MCのミッツ・マングローブも慶大出身ということで、「慶大」トークで盛り上がった。石破も小出もミッツも「慶応義塾高校」通称「塾高」経由で慶大に進学。慶大出身の首相は小泉純一郎氏以来だという。ミッツは石破氏に対し「喜んでおいた方が得があるかなと。そり