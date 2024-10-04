【ドン・キホーテ：「ちいかわ」キッズ商品】 10月5日9時より順次発売予定 ドン・キホーテは、アパレルグッズ「ちいかわ」キッズ商品を10月5日9時より順次発売する。 ナガノ氏の作品「ちいかわ」のキャラクターをモチーフとしたアパレルグッズが展開。ラインナップにはトレーナー、耳付きパーカー、上下セット、PVCバッグが登