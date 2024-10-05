男女混合５人制の手打ち野球、ベースボール５の第２回ワールドカップ（７〜１２日、香港）に出場する日本代表「侍ジャパン」のメンバーが４日、東京都内で記者会見に臨み、女子野球日本代表でも活躍した六角彩子は「目標はもちろん世界一」と意欲を語った。六角らが出場した前回２０２２年大会は、ベースボール５発祥の地とされるキューバに敗れて準優勝。若松健太監督は「キューバが頭１０個くらい抜けていた。絶対に決勝でキ
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