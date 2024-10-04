日本フットボールリーグ(JFL)首位の高知ユナイテッドSCが大一番を迎える。 2024シーズンのJFLも佳境。順位表を見渡せば、首位高知、2位栃木シティ、4位レイラック滋賀、5位ヴィアティン三重、6位ラインメール青森と、“門番”3位Honda FCを除けば「2025シーズンJ3クラブライセンス」を交付されたクラブが上位に並ぶ。全クラブが第22節まで消化し、残り8試合。J3リーグ入会へ「2位以内」が成績面での最低条件というなか、現実的には