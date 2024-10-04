◆ソフトバンク―ロッテ（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはレギュラーシーズン最終戦。勝てば91勝で小久保監督は新人監督の勝利記録を更新する。6試合ぶりに川村友斗が9番中堅でスタメン起用され、先発は大津亮介。【ソフトバンクのロッテ戦スタメン】1二ジーター・ダウンズ2右柳田悠岐3三栗原陵矢4指山川穂高5一正木智也6遊今宮健太7左柳町達8捕甲斐拓也9中