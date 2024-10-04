5日に行われるファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を前に、ソフトバンク2軍が４日、宮崎市の木の花ドームで練習を行った。就任1年目でウエスタン・リーグを制した松山秀明2軍監督（57）は「（シーズンの）後半、ベンチのムードが良く、勝ってきたような感じもある。明日も（いいムードを）出してほしい。今季最後の試合になるので、勝って終わりたい」と期待を込めた。先発は2年目左腕の前田純（24）。7月末