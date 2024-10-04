10月４日、日本サッカー協会は同26日に国立競技場で行なわれる『MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024』韓国女子代表戦に挑む、なでしこジャパンのチームスタッフを発表した。パリ・オリンピックを終え、契約満了に伴い８月21日に日本女子代表の監督退任が発表された池田太氏に代わって、佐々木則夫氏が監督代行に。また、コーチには元日本代表の内田篤人氏らが名を連ねた。なお、発表されたチームスタッフは、韓国戦を含む今回の活