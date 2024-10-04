新型コロナ「ワクチン成分が感染」？厚労省は「科学的知見ない」と見解FNNプライムオンライン

新型コロナ「ワクチン成分が感染」？厚労省は「科学的知見ない」と見解

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 新型コロナワクチンを巡り、入店を制限する動きが広がっている
  • 「レプリコンワクチンは入店お断り」といった貼り紙も出ているという
  • 専門家は、ワクチン成分が他者に伝播する科学的根拠はないと否定している
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