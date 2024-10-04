「2024年サンリオキャラクター大賞」TOP3にもランクインしたサンリオの人気キャラクター「クロミ」とスシローがコラボ! 一足先に、試食会に参加してきました。○「＃スシロークロミ化計画」始動「＃スシロークロミ化計画」をテーマに、「クロミ」をイメージしたコラボ限定ピック付きのおすしや、コラボ限定シール付きのスイーツが登場します。今回のコラボを記念して、スシローオリジナルデザインのクロミが登場! 「シロミ」を食べ