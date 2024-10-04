フジテレビ系バラエティ番組『ザ・共通テン!』(毎週金曜21:00〜)が、18日(20:00〜)に2時間SPでスタートする。(左から)ホラン千秋、ヒロミ、長田庄平、松尾駿この番組は、同じ趣味・嗜好など共通点を持つ4人の女性芸能人にスポットを当てて彼女たちの日常生活に密着し、“マネしたくなる最新情報”をベスト10形式で発表するもの。レギュラー初回では、「スーパーはしご女子」であるギャル曽根、土屋アンナ、丸山桂里奈、山田優が集