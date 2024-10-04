通貨オプションボラティリティードル円１週間は１４．１％、米雇用統計待ちでやや低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.127.1412.108.90 1MO13.337.5011.848.57 3MO11.826.6610.907.95 6MO11.046.4410.477.74 9MO10.576.4110.187.73 1YR10.296.4810.017.76 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1W