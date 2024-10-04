©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 世界最大級のトカゲ「コモドオオトカゲ」を見るため、先月名古屋の東山動植物園に行ってきました。 国内で唯一の飼育展示とあって、猛暑日にもかかわらず建物の前には長蛇の列。汗をか
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