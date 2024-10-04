[10.3 ECL第1節 チェルシー 4-2 ゲント]ゲントのDF渡辺剛が3日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)のチェルシー戦でゴールを決めた。MF伊藤敦樹とともにフル出場するもチームは2-4で敗れた。ゲントはチェルシーの本拠地であるスタンフォード・ブリッジに乗り込んで大会初戦を戦った。2点を先行される中で後半5分、CKの流れから伊藤がこぼれ球を拾って右サイドに展開。FWアンドリ・グジョンセンが上げたクロスに渡辺がフ