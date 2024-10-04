イングランドサッカー協会は3日、UEFAネーションズリーグに臨むイングランド代表メンバーを発表した。9月に続いてリー・カーズリー氏が暫定監督を務める。FWドミニク・ソランケが7年ぶりに代表復帰を果たした。昨季のプレミアリーグで19ゴールを決めると、今季加入したトッテナムでも4試合2得点を記録している。イングランド代表では2017年11月に行った国際親善試合・ブラジル戦に出場し、国際Aキャップは1試合となっている。