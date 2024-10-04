虎ノ門ヒルズで、23の蔵元のスパークリング日本酒とペアリングメニューが楽しめるポップアップイベント「awa酒 week at 虎ノ門横丁」が10月17日から24日に開催される。awa酒 week at 虎ノ門横丁「awa酒」とは、厳しい認定基準と外部の品質検査に合格し、一般社団法人awa酒協会によって「awa酒」の呼称を使うことを認められたスパークリング日本酒。8日間の期間中には、北は青森から南は大分まで、日替わりで全国23の参加蔵元のポッ