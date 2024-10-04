YOSHIKIと藤原ヒロシ氏がタッグを組んだ新プロジェクト・BLUEBYRDSの始動が発表された。BLUEBYRDSの1stシングル「NOTHING」は、日本時間9月30日に先行配信され、1stアルバム『BLUEBYRDS』は、日本時間10月4日0時より、全世界配信が開始されている。現地時間9月30日に、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランドMAISON YOSHIKI PARISがパリファッションウィークでのデビューを果たし、藤原ヒロシはVIPゲストとして来場。ショー終