Gretschから、『Professional Collection』3つの新モデルが登場する。まずは第一弾として、『Nashville Hollow Body with String-Thru Bigsby and Gold Hardware』の国内販売が開始。今後は、Tennesseanモデルが11月に、そしてFalconモデルが12月に発売される。『Gretsch Professional Collection』は、クラシックなGretschサウンドにモダンな演奏性を融合させ、より優れた演奏体験を提供。最上位品質のピックアップとエレクトロニ