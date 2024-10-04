ビーケージャパンホールディングスは、10月4日から、好評を得ている「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた今年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1652kcal（栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある）総重量532g（総重量には個体差がある））を期間・数量限定で発売する。バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパテ