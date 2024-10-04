シャトレーゼは10月4日、芋や栗など秋の味覚を使用したスイーツが勢揃いする「秋フェア」をフェア実施店舗にて順次開始する。「スイートポテトフロマージュ」(432円)シャトレーゼに秋を彩るケーキが続々登場する。「スイートポテトフロマージュ」(432円)は、こんがり焼き目が香ばしい、芋とチーズの絶妙なハーモニーが楽しめるケーキ。フランス産クリームチーズを使用したしゅわしゅわ食感のスフレチーズの上に、甘味の強い紅はる