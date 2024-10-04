【30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]】 価格：2,750円 Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]」が販売再開している。価格は2,750円。 本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS」より、Anmi氏がデザインした新たなシスター「ソウレイ」をプラモデルで表現した商品。 今回Amazonにて本製品の販売