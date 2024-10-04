ダイソンは10月4日、空気清浄機の最上位モデル「De-NOxシリーズ」を発表した。「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター」、「Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機」、「Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン」の3機種を10月7日から順次発売する。De-NOxシリーズ「De-NOxシリーズ」は、1台に空気清浄機、扇風機、ヒーター、加湿器といった複数機能を備えた製品。新たに炭酸カリ