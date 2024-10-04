FRONTIERブランドでBTO PCを展開するインバースネットは、3つのプランから選べる「パソコン出張設置サービス」の取り扱いを開始したと発表した。パソコンの設置、設定やデータ移行で困った際などに、専門スタッフが自宅まで出張して丁寧にサポートするサービスという。料金は基本プランで税込12,100円から。FRONTIER「パソコン出張設置サービス」同社の専門スタッフがユーザーの自宅まで出張し、PCの設置・接続やインターネット設