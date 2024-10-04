４日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。手控え気分が強く、方向感に欠ける展開が続いた。 大引けの日経平均株価は前日比８３円５６銭高の３万８６３５円６２銭。プライム市場の売買高概算は１８億１８２７万株。売買代金概算は３兆８８０２億円となった。値上がり銘柄数は１１５０と全体の約７０％、値下がり銘柄数は４４８、変わらずは４７銘柄だった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは１８４ドル安と反落。中東