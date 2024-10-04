サウジアラビアと日本の共同制作アニメシリーズ『アサティール2未来の昔ばなし』（テレビ東京系／毎週日曜7時放送）が、11月3日より放送されることが決定。オフィシャルPV＆番組宣伝PVが公開され、キャラクター＆キャスト情報が発表された。【動画】サウジアラビア×日本の共同制作アニメ『アサティール2 未来の昔ばなし』オフィシャルPV本作は、未来のサウジアラビアのオクサゴンという街に住む一家の物語。マハ、ライアン、