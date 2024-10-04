俳優でテレビ司会者としても活躍中のドリュー・バリモアと、映画『ボーンズ アンド オール』や『ボーイズ・ドント・クライ』などに出演するクロエ・セヴィニーが、90年代のセクシーな思い出を共有した。【写真】元祖ファッションアイコン「クロエ・セヴィニー」フォトギャラリー現地時間10月2日放送の『ドリュー・バリモア・ショー』に、Netflixの出演ドラマ『モンスターズ：メネンデス兄弟の物語』が公開されたばかりのクロエ