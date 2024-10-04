稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演するEテレの新番組『ワルイコあつまれ』（NHK総合／毎週火曜23時）に、北川景子がゲスト出演。人気コーナー「慎吾ママの部屋」で戦国時代を代表する悪女・茶々に扮する。【写真】「慎吾ママの部屋」に戦国時代を代表する悪女・茶々（北川景子）登場！2022年4月の放送開始以来、新感覚の教育バラエティー番組として大きな反響を得ている本番組。10月15日の放送では、人気コーナー「慎吾ママ