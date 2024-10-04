成城石井は、2024年10月4日から31日まで、「お茶と楽しむ台湾グルメフェア」を開催しています。10月4日現在、Xでは、「成城石井、行かねば！」「胡椒餅買いに行きたし！」「パイナップルケーキが美味しかったから期待が膨らむな」といった声がポストされています。グルメとお茶の組み合わせフェアでは、日本人の口に合うようにアレンジされた台湾グルメが、新商品10品を含む11品発売されます。4日からの前半期間は、「成城石井自家