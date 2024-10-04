【第18話】 10月4日 無料公開 竹書房は10月4日、つくしあきひと氏によるマンガ「メイドインアビス」第18話「深界三層 大断層」の無料公開をWEBコミックガンマにて開始した。 第18話では、深界三層を探索するレグとリコの姿が描かれている。 なお、10月4日現在WEBコミックガンマでは第68話「渦中厄場」前編と最新第69話「渦中厄場」後編も公開されている。 【無料公開】