Snow Manの深澤辰哉が雑誌『BARFOUT!』2024年11月号（10月18日発売）と、雑誌『NYLON JAPAN』2024年12月号（10月28日発売）の表紙に登場。それぞれの表紙ビジュアルが解禁され、話題となっている。 【写真】無垢な深澤辰哉＆妖艶な深澤辰哉 ■無垢な白が良く似合う深澤辰哉 雑誌『BARFOUT!』の表紙は、「無垢な白がお似合いです」と記載されている通り、白いシャツにあたたかそうな白いジャケット、指にはめられたゴール