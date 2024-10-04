バルセロナに所属するスペイン代表MFダニ・オルモが、インターナショナルウィーク後の初戦で復帰する可能性があるようだ。3日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。今夏にライプツィヒから最大6200万ユーロ（約100億円）と報じられた移籍金でバルセロナへ帰還したダニ・オルモ。デビュー戦となったラ・リーガ第3節ラージョ・バジェカーノ戦で早速ネットを揺らすと、そこから3試合連続ゴールを記録。ハンジ・フリック監督率いる