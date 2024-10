【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「歴史を感じますね」(ikura)、「そうだね。YOASOBIは音楽でも様々なことに挑戦してきたけど、今回はファッションの角度から、その姿勢を表現できたと思う」(Ayase) YOASOBIが、10月5日から14日まで、現在グランドオープン前の工事中の「Ginza Sony Park」とともに『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』を開催する。 このギャラリーには、YOASOBI結成5周