韓国のバラエティ番組『兄弟拉麺(ラーメンブラザーズ)』が、フジテレビの動画配信サービス・FODと地上波で、7日から配信・放送される。『兄弟拉麺』 Discovery Korea Networks LLC.『兄弟拉麺』は、韓国で、TV CHOSUNとディスカバリーチャンネルコリアが共同制作し、2023年5月から同時放送したバラエティ番組。イ・スンギ、カン・ホドン、ペ・インヒョクの3人が、日本の人気観光地である江の島にラーメン屋をオープンし、ラーメン