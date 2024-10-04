石破茂新首相「石破茂首相誕生は金融マーケットにとってプラスなのかマイナスなのか。石破首相の発言があまりにもブレ過ぎて判断がつきません」ある株式トレーダーは、こう言って苦笑する。このところの株価と為替の変動を見ると、確かに振幅が大きすぎる。9月27日、総裁選の1回目の投票で、利上げに否定的な高市早苗氏の優勢が伝えられると、円安が進行。日経平均株価も900円以上あげて、その日の取引を終えた。しかし大引