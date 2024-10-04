日常に潜む危険のひとつである交通事故。自分なら大丈夫と思っていても、ヒヤリとする場面に巻き込まれてしまう場合も……。マイナビニュース会員316人から集まった、ヒヤリとした実体験を漫画家・イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。○夜の飛び出しは怖い視界が悪い夜の時間帯は、歩行者や自転車などを見落としやすく、昼に比べて死亡事故の割合が高いとされています。ドライバーは、昼間よりも速度を落とし