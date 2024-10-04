モデルでタレントのゆうちゃみが３日、テレビ朝日系「テレビ千鳥」で、ＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史とのデート企画に登場。途中で号泣するハプニングがあった。この日は、数々の番組で“ゆうちゃみ好き”を公言しているフジモンのために、千鳥・大悟がデートをプロデュース。フジモンの表情は恋する男。ゆうちゃみへの好きがダダ漏れで「裏表がないのがすごい」「感情を率直に出すところが大好き」などと、ほぼ告白と言える言葉