【モデルプレス＝2024/10/04】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が3日、自身のInstagramを更新。実兄との2ショットを公開した。【写真】河合郁人「そっくり」実兄との2ショット公開◆河合郁人、実兄とご飯へこの日、河合は「この前お兄ちゃんとご飯食べに行きました」とつづり、飲食店でテーブルを囲み、微笑む2人の写真を投稿。「＃河合家 ＃兄です」というハッシュタグも添えている。これまで河合のYouTubeチャンネルにも登場したこ