【モデルプレス＝2024/10/04】櫻坂46の大園玲が4日、都内で開催された舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』囲み取材に出席。舞台初出演の心境を語った。【写真】櫻坂46大園玲、女医姿で登場◆大園玲、舞台初出演の意気込み本作が描くのは、長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意し、母と瓜二つの妹が幽霊を演じることに